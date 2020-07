Mãe descobre estupro após criança dizer “o tio que colocou a pingola aqui”

A Polícia Civil de Ivinhema investiga um caso de abuso sexual, descoberto após a mãe de uma criança de 4 anos percebeu vermelhidão no ânus da vítima, que ao ser questionada o motivo respondeu: “o tio que colocou a pingola aqui”.

De acordo com o site local “Ivinoticias”, o caso foi descoberto no último domingo (12), quando a criança foi tomar banho com a mãe, que desconfiou do abuso após perceber manchas vermelhas no ânus da vítima.

A mãe conversou com a criança, para tentar entender o que teria causado a vermelhidão, momento em que acriança relatou, “o tio que colocou a pingola aqui” e acrescentou que o fato teria acontecido recentemente.

Com a revelação da criança, a polícia foi acionada e diligências foram iniciadas, terminando com a prisão em flagrante do autor. A Delegacia não revelou a indenidade do autor e não informou se ele realmente era parente da vítima.

Foi instaurado Inquérito Policial e a criança foi encaminhada ao exame de sexologia forense. Durante o interrogatório o investigado negou a prática dos fatos e, na sequencia, foi encaminhado à Penitenciária da cidade, aonde permanecerá à disposição da justiça.

A Delegada explica que o investigado responderá por Estupro de Vulnerável, e a pena pode chegar a 15 anos de prisão.

