Mãe e pai são assassinados na frente dos filhos

Marcos Tenório, com informações do Agora MT

Jéssica Quintino, 26 anos, e seu marido, Jonathan Henrique, 22 anos, foram assassinados na própria casa, na madrugada de quarta-feira (20), no bairro São Mateus, em Sorriso-MT. O crime aconteceu no quarto do casal e na presença dos quatro filhos.

Segundo o site Agora MT, o marido foi atingido por ao menos cinco tiros. Jéssica amamentava uma das filhas quando foi atingida por um tiro e morreu no local.

Os vizinhos ouviram os disparos e avisaram o Corpo de Bombeiros, que chegaram no local mas acabaram constatando o óbito do casal.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e Polícia Civil foram acionadas. O duplo homicídio será investigado pela polícia. Ainda não se sabe o que motivou o crime e nem quem são os assassinos.

Deixe seu Comentário

Leia Também