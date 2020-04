Mãe teme que filho desaparecido possa estar morto

Walisson Santos Freitas, 26 anos, está desaparecido desde o último domingo (29), ele foi visto pela última vez por um amigo, em Campo Grande.

A mãe de Walisson, Alessandra Assis dos Santos, diz estar preocupada e não sabe o que aconteceu com o filho, em entrevista ela revelou que o viu pela última vez em uma visita a casa da avó no domingo.

“Eu fui na minha mãe, no Indubrasil e ele foi comigo , emprestei minha bicicleta pra ele e fui de moto, a noite ele voltou pra casa e o irmão dele me disse que ele havia saído resolver algo”, relata Alessandra, sobre a última vez que viu o filho.

Ela explicou não ter ficado preocupada no início, pois já é costume do filho sair de casa por alguns dias, mas sempre voltava para fazer refeições ou tomar banho, ações que ainda não aconteceram nos últimos três dias.

Alessandra disse que ele foi visto pela última vez por um amigo, ela explica que o rapaz disse ter recebido Walisson em sua casa após ele ter pedido para dormir lá no domingo à noite, o amigo diz ter recebido Walisson, que foi embora na casa sem dar explicações.

Uma das maiores preocupações da mãe é com a segurança de seu filho, ela informou que há um tempo, Walisson teve um desentendimento com um rapaz por cauda de uma menina, esse rapaz teria sido preso e disse que mataria o filho de Alessandra assim que saísse da cadeia, “e estão dizendo que ele saiu no domingo”, diz Alessanda.

A mãe disse que irá registrar o Boletim de Ocorrência (B.O), e ainda não o fez, pois depende de seu outro filho que tem moto, mas ainda não pode sair de asa, pois está cuidando de suas filhas gêmeas.

Qualquer informação sobre o desaparecimento pode ser repassada para o número 9 9253-4284 e falar com a Maria Lurdes, avó de Walisson.

