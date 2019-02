Magia negra ou ameaça? Mulher encontra cabeça de porco com cadeado e balas de 9mm

Porfiria Villaba, 47 anos, levou um grande susto ao receber uma mensagem macabra na tarde da última sexta-feira (22) na cidade de Pedro Juan Caballero. A polícia investiga o caso que é tratado como ameaça. Ela recebeu em casa, uma caixa com uma cabeça de porco crivada de balas.

Era por volta das 16h quando a vítima encontrou a caixa em frente a residência e, ao abrir para ver o que tinha dentro, encontrou a cabeça de porco com a boca fechada com cadeado e com dez balas de pistola 9mm crivadas.

Segundo o Porã News, a moradora acionou a policia nacional do Paraguai, e agentes devem investigar o caso que pode se tratar de ameaças provindas do crime organizado da região.

