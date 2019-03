MÃ£e joga Ã¡gua fervendo no prÃ³prio filho

Uma mulher foi detida pela Polícia Militar (PM) após jogar água fervendo no próprio filho. O caso aconteceu na tarde de domingo (3) em Campo Grande, a autora alega que foi agredida pelo adolescente de 15 anos.

Segundo relatos da mãe que não teve a identidade revelada, o seu filho, “é problemático”. O jovem possui antecedentes criminais e seria usuário de drogas. A mulher relatou que pretendia registrar um boletim de ocorrência por violência doméstica, logo após ser agredida pelo próprio filho.

Revoltada com a agressão do filho, a mãe que estava com a água fervendo, jogou no adolescente. Segundo consta no hospital, o adolescente teve queimaduras de 2° grau no rosto e algumas partes do corpo. Ele foi diagnosticado com queimaduras de 10% a 19% do corpo, de 1° e 2° grau, no lado esquerdo da face, ombro esquerdo, região lombar, abdominal, pelve e glúteos.

Conforme a polícia, a mãe deve ser indiciada por lesão corporal grave, em razão da possível cicatriz na vítima. A pena para o crime varia de um a cinco anos de reclusão.

Deixe seu Comentário

Leia Também