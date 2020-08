Marido espanca esposa grávida e acaba preso ao visitá-la no hospital

Um homem, de 37 anos, foi levado para a delegacia de Ponta Porã, depois de espancar a esposa de 41 anos grávida. Ela apanhou na frente dos outros filhos, e acabou parando no hospital.

Conforme o boletim de ocorrência, as agressões começaram por volta das 20h45 dessa terça-feira (4) quando o homem chegou embriagado pedindo dinheiro para a mulher, a desculpa era que ele queria visitar a sua mãe. Mas, ela se recusou a dar dinheiro ao marido.

Ele ficou alterado e começou a agredir a esposa com tapas no rosto e a enforcá-la. No momento em que a polícia foi chamada, o autor pulou o muro da casa fugindo. A vítima foi levada para o hospital, já que sua gravidez é de risco.

Quando estava sendo atendida no hospital, o marido apareceu e acabou preso. Tanto vítima quanto autor foram encaminhados para a delegacia para prestar esclarecimentos.

Deixe seu Comentário

Leia Também