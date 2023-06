Médico bêbado que causou acidente é denunciado e MP pede indenização de R$ 200 mil

O médico João Pedro da Silva Miranda Jorge, de 29 anos, foi denunciado pelo Ministério Público após provocar um acidente de trânsito com sua caminhonete, enquanto dirigia embriagado pelas ruas de Campo Grande. O órgão ainda pediu uma indenização de R$ 200 mil por danos materiais e morais provocados contra a vítima, uma estudante, de 28 anos.

A mulher, em questão, não poderá andar por 90 dias devido a fraturas no quadril causadas devido ao acidente. A vítima aguarda avaliação médica para saber se precisará de cirurgia. Apesar disso, a estudante recebeu alta médica e está aguardando maiores desdobramentos de casa.

Segundo consta na denúncia, João Pedro dirigia uma Volkswagen Amarok de maneira imprudente, em alta velocidade e sob a influência de álcool. Em relação ao acidente, a investigação apontou que o médico desrespeitou a sinalização semafórica do cruzamento ruas Doutor Paulo Machado e Arquiteto Rubens Gil de Camilo, região do bairro Santa Fé, que estava fechada para ele e mesmo assim, ele avançou.

Com isso, ele atingiu a parte da frente do automóvel, um Toyota Corolla, que era conduzido pela estudante. Devido à violência do impacto, o carro foi arremessado para o canteiro central da via e a vítima permaneceu nas ferragens, consciente e foi auxiliada, até a chegada do socorro, por testemunhas que passavam pelo local.

As testemunhas, inclusive, relataram que o médico apresentava nítidos sinais de estar embriagado, pois estava cambaleando, com os olhos vermelhos e exalava odor etílico. O médico recusou realizar o teste do bafômetro, atestando sua condição de embriaguez.



Câmeras do MPT-MS flagraram o acidente. (Foto: Reprodução)

Câmeras de segurança do prédio do Ministério Público do Trabalho flagraram o momento do acidente, que atesta a versão da investigação, indicando que João Pedro furou o sinal vermelho e colidiu contra o Toyota Corolla, conduzido pela estudante, provocando o acidente e os ferimentos na vítima.

Além de ser denunciado, o Ministério Público pediu ainda a indenização de R$ 200 mil reais por conta dos danos materiais e morais causados contra a vítima, que se encontra medicada em casa e ser poder se locomover pelos próximos meses.

Atualmente, o médico se encontra preso no presídio de Campo Grande. Ele teve a prisão em flagrante convertida em preventiva no andamento da investigação pela Justiça de Mato Grosso do Sul. Ele que já tem um homicídio culposo na direção de veículo automotor nas costas, após se envolver no acidente que culminou na morte da advogada Carolina Albuquerque Machado no ano de 2017.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também