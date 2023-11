Menina de 4 anos cai de trator e morre ao ter a cabeça esmagada na fronteira

Uma menina, de apenas 4 anos, morreu no final da tarde de segunda-feira (20) depois de ser cair de um trator e ser atropelada pelo veículo, que era conduzido pelo pai dela na região da Colonia Rinconada, localizada no distrito de Bella Vista Norte, no Paraguai. A área faz fronteira com Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações iniciais, a pequena estava no veículo junto com o pai. Em determinado momento, ela teria escorregado e caído da cabine, sendo atingida pelas rodas traseiras do trator.

Devido a dinâmica do acidente, a roda do veículo teria passado por cima da cabeça da menina. Ela faleceu ainda no local, sem chance de o socorro ser acionado.

Equipes da Polícia Nacional do distrito de Bella Vista Norte estão acompanhando o caso.

