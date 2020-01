Meninas de 11 e 13 anos arrombam casa para furtar e são pegas em flagrantes

Priscilla Porangaba, com informações do Maracaju Speed

Duas meninas de 11 e 13 anos, não identificadas, foram apreendidas dentro de uma casa furtando nessa tarde de quinta-feira (2) no José Brejão, em Maracaju.

Segundo o site Maracaju Speed, a polícia militar foi acionada por moradores do bairro que viram elas pulando o muro e em seguido ouviram barulhos vindo de dentro da residência.

A polícia foi até a casa, que estava fechada, e os militares encontraram alguns objetos já separados na parte de fora da residência, sendo uma carteira de mão, roupas diversas, meias e bijuterias e as duas adolescentes estava dentro do imóvel todo revirado.

As garotas utilizaram uma faca para tentar abrir a fechadura da casa, mas como não conseguiram, elas quebraram uma janela para entrar. Ao serem questionadas pelos militares, elas contaram várias histórias desencontradas. Uma delas estava vestida com roupas e bijuterias da vítima.

Elas ficaram detidas no local até a chegada do Conselho Tutelar e encaminhadas pelos conselheiros a Delegacia de Polícia Civil para que fossem tomadas as providências.

Deixe seu Comentário

Leia Também