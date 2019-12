Adolescente volta para casa após cinco dias desaparecida

Sarah Chaves, com informações do Porã News

A adolescente Maria Vitória Soares da Silva, 13 anos, desaparecida após ir ao cinema no centro de Ponta Porã no dia 13 de dezembro, voltou para casa na manhã de quarta-feira (19) após ficar por cinco dias desaparecida e mobilizar a polícia na região de fronteira.

De acordo com informações do Porã News, a adolescente explicou aos pais o que ocorreu durante se desaparecimento. Maria Vitória será encaminhada a delegacia de Polícia Civil onde será ouvida para encerramento do processo de busca.

A imprensa não teve acesso as informações sobre o caso do que ocorreu com a menin durante os cinco dias que esteve desaparecida. A adolescente se encontra bem e teria voltado por vontade própria para a casa onde mora com os pais.

