Menina desaparece após sair de cinema

Sarah Chaves, com informações do Ponta Porã Informa

A adolescente Maria Vitória Soares da Silva, 13 anos, está sendo procurada pelos familiares juntamente com a Delegacia de Atendimento a Mulher (DAM) e do Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil (SIG) de Ponta Porã (MS).

Segundo informações da polícia, Maria teria ido ao cinema na última sexta-feira (13), no centro da cidade, quando o pai da menina foi busca-la por volta de 19h15 não encontrou a filha e nem a viu sair. Foi a última vez que a jovem foi vista.

Imagens de câmeras de segurança registraram que a garota saiu do prédio do cinema, mas ao invés de ir em direção onde o pai estava, foi para outra direção.

Desde então, investigadores de Ponta Porã e da Divisão de Investigações Criminais de Casos Puníveis da Polícia Nacional do Paraguai estão fazendo o monitoramento do caso.

Para qualquer informação sobre o paradeiro de Maria Vitória a polícia disponibiliza os números: (67) 9 9812 3929 ou no (67) 3431 1279 da primeira Delegacia de Polícia Civil ou 190 da Polícia Militar ou no número (67) 9 8472 2146 do Conselho Tutelar de Ponta Porã.

