Menino de 14 anos mata irmão de 12 anos a facada por causa de bicicleta

Priscilla Porangaba, com informações do R7

Um menino de 12 anos foi morto a facada pelo irmão de 14 anos, no bairro São Francisco, em Itatiba (SP), na noite desae domingo (23). O adolescente foi apreendido pela Guarda Civil.

De acordo com a Guarda, os irmãos brigaram por causa de uma bicicleta, no quintal da casa. O adolescente golpeou o irmão nas costas com uma facada atingindo o tórax e o pulmão.

A Guarda informou que a criança foi socorrida por vizinhos e levada para a Santa Casa de Itatiba, mas não resistiu aos ferimentos. O adolescente foi levado à delegacia junto com a mãe.

O menor ficou apreendido e foi levado para uma unidade da Fundação Casa.

Deixe seu Comentário

Leia Também