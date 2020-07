Após briga, irmão mata o outro por carro danificado

Um homem de 34 anos, foi assassinado a facadas na madrugada deste domingo (26), quando bebia com um irmão de 39 anos, em uma residência, na cidade deTerenos. O irmão é apontado como autor do crime e não foi localizado.

Ca vítima foi identificada como Clodiney Calvis Arguilera. No local, foram localizadas latas de cerveja, um veículo com vidros quebrados, uma cadeira de madeira quebrada, também uma faca com marcas sangue.

O corpo de Clodiney foi localizado com dois ferimentos de faca na região do tórax e na mão dele havia um pedaço de madeira.

Uma testemunha contou para a polícia, que Clodiney estava bebendo com o irmão, quando em determinado momento foi acusado de ter danificado o veículo do suspeito. Após isso, foi atingido pelas facadas e o irmão fugiu do local.

Perícia e Polícia Civil estiveram na cena do crime, onde a faca encontrada com marcas de sangue foi apreendida. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

Deixe seu Comentário

Leia Também