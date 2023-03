Mesmo com medida protetiva, Cinthya foi assassinada a tiros na frente do filho

Cinthya Mendieta, de 32 anos, foi assassinada com dois tiros pelo ex-marido Anézio Areco Alves, de 42 anos, na manhã desta quinta-feira (30), na cidade de Rio Brilhante. O autor cometeu suicídio após matar a mulher. Crime aconteceu na frente do filho do casal, de apenas 11 anos.

O delegado Goethe Junior, contou durante entrevista que a vítima já tinha medida protetiva contra o autor. “O processo de separação foi relatado pelos familiares deles. Parece que ela [Cinthya] tinha uma medida protetiva contra o autor, então Anézio não poderia se aproximar dela”, diz.

Um revólver foi apreendido e a perícia preliminar apontou que a vítima foi assassinada com dois disparos na frente do filho. Após isso, o menino viu o pai tirar a própria vida. Ele foi encontrado gritando em completo estado de choque e socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Além do socorro, equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia estiveram no local para fazer a apuração inicial sobre o caso.

