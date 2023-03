'Sou um dinossauro, sem pai, sem mÃ£e', diz filho que viu pai matar a mÃ£e em MS

Saiba Mais Interior Tragédia: Homem mata esposa a tiros e tira a própria vida na frente de criança em Rio Brilhante

A criança, de 11 anos, que presenciou a tragédia familiar na manhã desta quinta-feira (30), em Rio Brilhante, emocionou os militares do Corpo de Bombeiros que atenderam a ocorrência. No local, Anézio Areco Alves, de 42 anos, matou a tiros sua própria esposa Cinthya Mendieta, de 32 anos, e tirou a própria vida na sequência.

O menino foi socorrido e encaminhado para um hospital devido ao seu estado de choque, mas no caminho, ele soltou uma frase que deverá ficar marcado na memória do Tenente Alencar para o site Rio Brilhante em Tempo Real.

"Agora eu sou um dinossauro. Um dinossauro sem pai, sem mãe e sem comida", disse a criança.

O tenente ressaltou que os militares estão preparados para suportar situações como essa, mas sempre acabam se comovendo com cenas e momentos, como aconteceu com o menino. Ele evitou entrar em detalhes de como o local foi encontrado.

"Uma tristeza para o município, uma tragédia familiar e a nós do Corpo de Bombeiros ficamos muito tristes com essa situação, de ver a criança. Ela [criança] no deslocamento, nós fomos fazendo com que ele colocasse um pouco dos sentimentos para fora".

Ainda conforme o site, a informação inicial apontavam que o casal estaria em processo de separação.

