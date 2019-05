Militar atropela criança que vendia flores no São Conrado

Um militar do Exército de 47 anos é acusado de atropelar uma criança de 13 anos, na manhã de domingo (12). O menor estava vendendo flores na calçada da avenida General Carlos Alberto de Mendonça Lima, no bairro Jardim São Conrado, em Campo Grande.



De acordo com informações, o homem dirigia um veículo modelo Gol e estaria embriagado no momento do acidente. O motorista subiu na calçada depois de tentar realizar uma conversão para seguir no sentido contrário da avenida e atropelou o menino.



A vítima, que estava junto a mãe, teve ferimentos na perna direita e foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vila Almeida.



A Polícia Militar foi ao local e encontrou o homem em frente a uma conveniência. Ele estava nitidamente embriagado e negou que era o condutor do carro, afirmando que o irmão dirigia o veículo no momento do acidente.



O militar foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia.

