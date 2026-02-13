Morador de Ponta Porã morre afogado no Rio Perdido, em Porto Murtinho

Rodrigo Oruê Martins, de 22 anos, morreu ao se afogar no Rio Perdido, em Porto Murtinho.
Segundo o Porto Murtinho Notícias, o jovem tomava banho de rio com amigos na noite de quarta-feira (11), quando desapareceu. O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul foi acionado, mas, por causa da falta de visibilidade durante a noite, as buscas foram iniciadas apenas na manhã de quinta-feira (12).
Após algumas horas de procura, os bombeiros localizaram o corpo e fizeram a retirada da água. A ocorrência foi acompanhada por equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia Técnica.
De acordo com o site, Rodrigo morava em Ponta Porã e estava em Porto Murtinho a trabalho, em uma obra.
