Morador de rua é esfaqueado ao conversar com mulher

Um morador de rua, 22 anos, foi esfaqueado na madrugada desta quarta-feira (29), na Avenida Guaicurus em Dourados. O autor é um homem que ainda não foi identificado.

De acordo com o site “Folha de Dourados”, a vítima estaria dormindo em frente a um mercado, quando uma mulher chegou e puxou assunto, logo em seguida o autor apareceu e deu uma facada no ombro do morador de rua.

Ele conseguiu fugir correndo e pediu ajuda a um segurança de uma empresa que fica próxima ao local onde o crime aconteceu, o segurança acionou o Corpo de Bombeiros e a vítima teria sido levada para a Santa Casa de Campo Grande.

