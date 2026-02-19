Menu
Morador do Lageado é esfaqueado ao reagir a assalto; ladrão foi preso em flagrante

O suspeito confessou o crime e alegou que estava se defendendo

19 fevereiro 2026 - 16h23Brenda Assis
Ilustrativa Ilustrativa   (Foto: Divulgação / Processo)

Um jovem, de 21 anos, foi preso em flagrante na noite de quarta-feira (18) após invadir uma casa, esfaquear o morador e tentar furtar uma bicicleta no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada via 190 para atender uma ocorrência de lesão corporal em uma residência na Rua Dalila Barbosa Ferreira. No local, o morador, de 42 anos, contou que estava dentro de casa quando ouviu um barulho no quintal.

Ao verificar, flagrou um homem tentando arremessar sua bicicleta por cima do muro. Ao tentar impedir a ação, os dois entraram em luta corporal. Durante a briga, o suspeito teria sacado uma faca e atingido a canela esquerda da vítima.

O irmão do morador ajudou a conter o suspeito até a chegada da polícia. Quando os militares chegaram, encontraram o jovem amarrado. Ele foi algemado, já que tentava se soltar.

Questionado sobre os fatos, o suspeito confessou que pulou o muro com a intenção de furtar a bicicleta e disse que usou a faca para se defender.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima para a UPA Universitário. O homem também apresentava lesão no olho esquerdo, provocada durante a briga.

Ele foi levado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde foi autuado em flagrante por roubo impróprio, roubo com emprego de arma branca, vias de fato e furto.

