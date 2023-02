Morre a mulher esfaqueada por ex-marido no Jardim Anache

A Santa Casa de Campo Grande informou que Albina, a mulher esfaqueada pelo ex-marido na tarde desta terça-feira (28), na Rua Jaime Cerveira, no Jardim Anache, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A vítima deu entrada no hospital com vários ferimentos por arma branca, e durante o atendimento médico, teve uma parada cardiorrespiratória e, apesar dos esforços da equipe, veio a óbito.

Com isso, o seu ex-marido responderá por feminicídio.

