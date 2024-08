Morre mais uma vítima de capotamento de Saveiro na Gury Marques

O jovem Vinicius Gabriel Cardozo Sampaio, de 19 anos, que havia sido socorrido em estado gravíssimo após um capotamento ocorrido na tarde de terça-feira (6), na Avenida Gury Marques, em Campo Grande, faleceu durante esta terça-feira (13), no Hospital da Santa Casa.

Durante o acidente, o amigo de Vinicius, Miguel Borgarin do Nascimento, de 19 anos, também faleceu. Eles estavam em uma caminhonete, acompanhados de mais um rapaz, também socorrido.

Por motivos ainda não identificados, o condutor do veículo perdeu o controle e capotou ao sair da pista. Confirme o apurado pelo JD1 no local, um fator que agravou a situação de Miguel era estar sentado em uma parte da caminhonete que não tem cinto de segurança, já que eles estavam em uma Volkswagen Saveiro cabine estendida.

Na semana passada, a reportagem atualizou o estado de saúde de Vinicius, após a equipe médica dizer para a mãe que os rins do rapaz estavam parando. Além disso, os familiares já haviam informados que as chances dele falecer eram grandes.

Não existem atualizações a respeito do estado de saúde do único sobrevivente do acidente.

