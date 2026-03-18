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Morre segunda vítima de acidente com carro da Secretaria Municipal de Saúde de Água Clara

Geralmir Freire Lima ficou internado até a madrugada desta quarta-feira, quando acabou falecendo

18 março 2026 - 17h24Brenda Assis

Geralmir Freire Lima, que estava internado desde o grave acidente envolvendo um carro da Secretaria Municipal de Saúde de Água Clara, ocorrido na BR-262, faleceu nesta quarta-feira (18).

Desde o dia do acidente, Geralmir vinha sendo acompanhado por equipes médicas e chegou a apresentar sinais de recuperação, o que renovou a esperança de familiares e amigos. Apesar dos esforços, ele não resistiu às complicações e morreu.

O acidente causou forte comoção no município, principalmente por envolver pacientes que estavam em deslocamento para atendimento médico.

A prefeita de Água Clara, Gerolina Alves, divulgou uma nota de pesar lamentando a morte.

“Recebi com profundo pesar a notícia do falecimento de Geralmir Freire Lima. Neste momento de dor, me solidarizo com todos os familiares e amigos, desejando que encontrem conforto, força e serenidade para enfrentar essa perda irreparável. Geralmir deixa um legado de lembranças, carinho e exemplo que permanecerão vivos na memória de todos que tiveram o privilégio de conviver com ela. Que Deus, em sua infinita bondade, conforte o coração de cada familiar e amigo”, diz a nota.

A prefeitura também manifestou solidariedade aos familiares e amigos da vítima.

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