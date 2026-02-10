Motociclista é detido com simulacro após tentar fugir da GCM em Campo Grande

Motociclista, que não teve a identificação divulgada, foi detido após fugir de uma abordagem da Guarda Civil Metropolitana e provocar uma perseguição por várias ruas de Campo Grande, na noite desta segunda-feira (9), na região do Prosa. Durante a fuga, ele passou por cruzamentos em alta velocidade, avançou sinais vermelhos e colocou pedestres e outros motoristas em risco.

Segundo a GCM, a equipe desconfiou do condutor ao perceber atitudes suspeitas e uma irregularidade na placa da moto. Mesmo após ordem de parada, o motociclista acelerou e tentou escapar, seguindo pela contramão e fazendo manobras perigosas para dificultar a aproximação da viatura.

Ainda conforme a corporação, durante o acompanhamento houve um contato involuntário entre os veículos. Pouco depois, ao passar por uma rotatória, o condutor perdeu o controle da moto e caiu. A Guarda informou que a queda não foi provocada intencionalmente pela equipe.

Na abordagem, os agentes encontraram um simulacro de arma de fogo com aparência real, além de dinheiro e documentos pessoais. O motociclista não tinha habilitação e o teste do bafômetro deu negativo. Ele recebeu atendimento médico, foi levado para a delegacia e a motocicleta acabou recolhida.

