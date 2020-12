Motociclista é roubado, espancado, esfaqueado e apedrejado por travestis no Guanandi

Um motociclista de 56 anos foi espancado e esfaqueado por travestis durante um roubo na madrugada desta sexta-feira (4), na região do bairro Guanandi, em Campo Grande. O homem relatou ainda que foi apedrejado pelas travestis, que faziam programa sexual na região.

Conforme o Boletim de ocorrência, a vítima estava passando próximo à rua Barra Mansa, no bairro Guanandi, quando foi atacado por três travestis que, de acordo com o homem, as travestis fazem programa no local. ele disse que elas gritavam que queriam o dinheiro, pois se não a vítima pagaria com a vida.

Uma das travestis estava armada com uma faca, foi quando ele percebeu e tentou dar partida na moto, neste momento ele teve uma das mãos perfuradas por um Golpe de faca. Em seguida ele foi atacado novamente e teve a outra mão perfurada ao tentar se defender. O homem caiu da moto, momento em que levou vários chutes na cabeça e também pelo corpo.

Caído no chão, ele teve sua carteira contendo documentos pessoais, cartões de banco e aproximadamente R$ 100 roubados por uma das travestis. Após conseguir se levantar, o homem ligou a moto e antes de fugir ainda foi apedrejado pelas autoras. Então, procurou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leblon, onde recebeu atendimento médico.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Ele foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, com lesão corporal dolosa.

