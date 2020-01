Motociclista fica gravemente ferido após acidente

O motociclista, Tiago Santos da Silva, de 21 anos, teve fratura exposta depois de se envolver em um acidente na tarde desta quarta-feira (22) no bairro Amambai.

De acordo com testemunhas, o motociclista, bateu no VW/Voyage que invadiu a preferencial no cruzamento das ruas Engenheiro Arlindo de Matos com a Europa.

Conforme informações colhidas no local, o condutor da moto estava indo sentido centro e realizava uma ultrapassagem na via, quando colidiu na lateral do Voyage. Populares disseram que Tiago estava em alta velocidade.

O pai da vítima, Edvan Santos, disse que o ferimento é grave. “Sei que a perna dele partiu no meio, foi fratura exposta. Agora tudo está nas mãos de Deus”, disse.

Tiago foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhado à Santa Casa.

