Motociclista fura sinal e colide violentamente contra ônibus na Av. Júlio de Castilho

Mais um acidente envolvendo motocicleta e ônibus foi registrado em Campo Grande, dessa vez, na noite desta sexta-feira, dia 27, em frente ao Terminal Júlio de Castilho, região do bairro Panamá.

Informações apuradas pela reportagem do JD1 apontam que o condutor da motocicleta seguia pela Avenida Júlio de Castilho e furou o sinal do cruzamento com a rua Gravata, por onde vinha o ônibus.

O impacto foi tão forte que a parte da frente da moto entortou e o motociclista colidiu com o para-brisa do veículo do Consórcio Guaicurus, que fazia a linha 407.

Ainda conforme apurado, a vítima, que seria um homem, foi atendido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e sofreu politraumatismo e foi encaminhado para a Santa Casa.

A Polícia Militar foi acionada para dar sequência ao atendimento a ocorrência.

Outro acidente - Mais cedo, pela manhã desta sexta-feira, a motociclista Gabriele Mendes, de 33 anos, morreu após ser atropelada por um ônibus na rua Brilhante, no cruzamento com a rua Argemiro Fialho.

Nesse acidente, o errado foi o ônibus do transporte coletivo que desrespeitou a sinalização semafórica, passando no vermelho, e atingiu a motociclista, que teve múltiplas fraturas e não resistiu aos ferimentos, morrendo após 30 minutos de manobras de reanimação.

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