VÍDEO: Câmera flagra ônibus furando sinal e matando motociclista na Capital

Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que o ônibus do transporte coletivo fura o sinal vermelho e atropela a motociclista Gabriele Mendes, de 33 anos, na manhã desta sexta-feira, dia 27.

O veículo segue pela rua Brilhante e ao passar pelo cruzamento da rua Argemiro Fialho, não respeitou a sinalização semafórica, atingido a motociclista, que não resistiu aos múltiplos ferimentos.

A vítima seguia pela rua Argemiro Fialho quando foi colhida pelo veículo. Gabriele foi arrastada por alguns metros até o veículo parar.

O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizaram manobras de reanimação por 30 minutos na motociclista, mas ela não resistiu. Testemunhas disseram que quando houve o acidente, a vítima ficou lúcida, mas não falava.

Algumas pessoas, antes mesmo dos socorristas chegarem ao local, iniciaram os procedimentos para tentar manter a vítima em estado estável. Porém, devido as múltiplas fraturas, ela não resistiu.

O caso estará a caráter da 6º Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande.

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