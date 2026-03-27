Ônibus fura sinal vermelho, atropela e mata motociclista em Campo Grande

A motociclista identificada preliminarmente como Gabriele, de 33 anos, morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira, dia 27, envolvendo um ônibus do transporte coletivo. O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Brilhante e Argemiro Fialho.
A vítima seguia pela rua Argemiro Fialho quando foi colhida pelo veículo, que furou o sinal vindo pela rua Brilhante. Com o impacto, a motociclista foi arrastada por alguns metros.
Segundo apurado pela reportagem, ela sofreu múltiplas fraturas e chegou a ser reanimada por cerca de 30 minutos por socorristas do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu.
A Polícia Militar isolou a área e fechou a rua no começo da Avenida Salgado Filho, para que a Polícia Civil e a Polícia Científica realizarem os trabalhos de praxe.
