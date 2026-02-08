Menu
Polícia

Motociclista morre ao ser atingido por carro em Ribas do Rio Pardo

O acidente aconteceu na noite de ontem

08 fevereiro 2026 - 17h51Brenda Assis
Reprodução/Ribas OrdinárioReprodução/Ribas Ordinário  

Um motociclista de 53 anos morreu após se envolver em um acidente de trânsito no centro de Ribas do Rio Pardo, na noite deste sábado (7). A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Senador Filinto Müller e Conceição do Rio Pardo.

Segundo as informações divulgadas pelo site Ribas Ordinário, a Polícia Militar foi acionada para atender o caso. No local, foi constatado que a vítima pilotava uma motocicleta Yamaha MT-03 quando acabou sendo atingida por um Chevrolet Corsa.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros no local. O homem chegou a ser levado para a unidade hospitalar do município, mas não resistiu aos ferimentos.

O motorista do carro, de 47 anos, relatou aos policiais que a visibilidade no cruzamento estaria prejudicada por um ônibus estacionado próximo à esquina, o que teria dificultado a visualização da motocicleta a tempo de evitar a batida.

Ainda conforme o site, o condutor permaneceu nas proximidades após o acidente e se apresentou à equipe. Ele afirmou ter acionado o socorro médico. Os policiais informaram que não foram constatados sinais de embriaguez.

Após a confirmação da morte no hospital, os veículos foram vistoriados e liberados aos responsáveis. O motorista foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento.

