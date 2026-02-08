Motociclista morre ao ser atingido por carro em Ribas do Rio Pardo

Um motociclista de 53 anos morreu após se envolver em um acidente de trânsito no centro de Ribas do Rio Pardo, na noite deste sábado (7). A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Senador Filinto Müller e Conceição do Rio Pardo.

Segundo as informações divulgadas pelo site Ribas Ordinário, a Polícia Militar foi acionada para atender o caso. No local, foi constatado que a vítima pilotava uma motocicleta Yamaha MT-03 quando acabou sendo atingida por um Chevrolet Corsa.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros no local. O homem chegou a ser levado para a unidade hospitalar do município, mas não resistiu aos ferimentos.

O motorista do carro, de 47 anos, relatou aos policiais que a visibilidade no cruzamento estaria prejudicada por um ônibus estacionado próximo à esquina, o que teria dificultado a visualização da motocicleta a tempo de evitar a batida.

Ainda conforme o site, o condutor permaneceu nas proximidades após o acidente e se apresentou à equipe. Ele afirmou ter acionado o socorro médico. Os policiais informaram que não foram constatados sinais de embriaguez.

Após a confirmação da morte no hospital, os veículos foram vistoriados e liberados aos responsáveis. O motorista foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento.

