Motoqueiro acidentado com simulacro passa por cirurgia, mas estÃ¡ preso sob escolta

Márcio Eduardo Gomes Basílio, de 23 anos, foi preso em flagrante horas após ter roubado uma motocicleta no Jardim Campo Nobre e ter provocado um grave acidente com um caminhão baú na Avenida Guaicurus, na região da Vila Aimoré, em Campo Grande, durante a tarde desta terça-feira (7).

De acordo com informações do Tenente Luan Nogueira, do Corpo de Bombeiros, o motoqueiro foi resgatado com traumas no tórax e abdômen, além de traumatismo cranioencefálico e foi encaminhado para a Santa Casa. Internado, ele passará por cirurgia no braço, mas está preso sob escolta.

Junto à vítima, os Bombeiros encontraram um simulacro de arma, sendo necessário que a Polícia Militar fosse acionada para realizar a apreensão do objeto.

Segundo consta no boletim de ocorrência, uma mulher havia procurado a delegacia para relatar o roubo de sua motocicleta, onde dois indivíduos a abordaram, apontaram o que seria uma arma de fogo e depois levaram o veículo.

O roubo teria acontecido por volta das 14h40 e o acidente sido registrado por volta das 15h10.

A Polícia Militar esteve pelo local, realizou todos os procedimentos, aguardou a chegada da Perícia Científica e depois se deslocou para o hospital, onde Márcio estava.

O caso foi registrado como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, roubo majorado pelo concurso de pessoas e roubo com emprego de arma de fogo na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

