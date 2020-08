Motorista atropela casal e arrasta jovem por 4 km

Joilson Francelino, com Metrópoles

Um casal de namorados foi atropelado quando voltava para casa, em São Sebastião, na madrugada de domingo (16). As vítimas estavam em uma moto quando foram atingidos por um veículo Volkswagen up! de cor branca, na QI 19 do Lago Sul.

Douglas Gonçalves dos Santos, de 20 anos, pilotava a motocicleta e foi atendido no local. Já a namorada dele, Paula Thays Gomes Oliveira, de 18 anos, que estava na garupa do veículo, só foi encontrada cerca de 4 km do local da colisão. Ela teria sido arrastada pelo veículo, somente sendo achada na subida da QI 23, próximo à Escola das Nações.

Ambos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros do DF e encaminhados ao Hospital de Base de Brasília. Enquanto Douglas sofreu escoriações superficiais, Paula teve fratura exposta no braço esquerdo. Motorista, que fugiu sem prestar ajuda, e veículo que atropelou o casal não foi encontrado.

Deixe seu Comentário

Leia Também