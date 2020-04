Motorista atropela motociclista, foge e o deixa morto às margens da BR-267

Renato Tomé de Souza, de 44 anos, foi encontrado morto às margens da BR-267, após ser atropelado por um motorista que fugiu sem prestar socorro nessa sexta-feira (17) em Maracaju.



Segundo informações do boletim de ocorrência, Renato seguia de bicicleta pelo quilômetro 392 da rodovia, quando foi atropelado por um veículo não identificado. Ele foi arremessado às margens da rodovia e morreu no local. O motorista fugiu sem prestar socorro.



No local do acidente, a polícia encontrou parte do para-choque de um veículo. O objeto foi recolhido.

Renato, que estava sem os documentos pessoais, masfoi reconhecido pelo irmão.



O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil de Maracaju.



