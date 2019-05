Motorista de aplicativo tem carro roubado e devolvido por falso passageiro

O motorista de aplicativo Marcos Rogerio Ribeiro de Souza, 40 anos, foi assaltado em uma falsa corrida no bairro Coopharádio, em Campo Grande, segundo informações do registro policial.



Marcos procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no bairro Piratininga e contou que, por volta das 23 horas de domingo (19) atendeu a um chamado de um homem, na rua Spipe Calarge.



O falso passageiro disse que queria ir até o bairro Coopharádio, onde anunciou o assalto. O suspeito mandou o motorista colocar as mãos no volante e não fizesse nada, mas depois mandou que a vítima descesse do carro.



O carro da vítima, um Celta, foi roubado pelo bandido e encontrado horas depois abandonado. Ele fugiu levando dinheiro, celular e informou o motorista que depois abandonaria o carro. O veículo foi encontrado no mesmo local onde o motorista havia pegado o suposto passageiro.



Segundo a vítima, o bandido era alto, branco e de porte atlético. No local há câmeras de segurança que podem ter gravado a ação do ladrão. O caso foi registrado como roubo.

Deixe seu Comentário

Leia Também