Motorista de carreta envolvida em acidente em MG se entrega à polícia

O motorista da carreta envolvida no acidente que deixou 41 mortos na madrugada deste sábado (21) no km 285 da BR-116, em Teófilo Otoni, em Minas Gerais, se entregou à polícia nesta segunda-feira (23), na cidade onde o acidente aconteceu, acompanhado de advogados.

Natural de Espirito Santo, o motorista estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa desde 2022, quando se recusou a realizar o teste do bafômetro durante uma blitz no município de Mantena, interior do MG.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, ele fugiu do local após o acidente e era considerado foragido.

Atualmente os policiais trabalham com a hipótese de que o acidente foi causado por uma pedra de granito que se soltou do caminhão devido ao excesso de peso no transporte da peça.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também