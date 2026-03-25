Menu
Menu Busca quarta, 25 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Mar26
Polícia

Motorista de Hilux fica em estado grave em acidente com caminhão-tanque na MS-145

Ele foi diagnosticado com suspeita de traumatismo cranioencefálico e hemorragia interna

25 março 2026 - 18h11Vinicius Costa
Caminhonete ficou destruída no acidenteCaminhonete ficou destruída no acidente   (Ivinotícias)

O motorista de uma caminhonete Toyota Hilux, que não teve o nome divulgado, ficou gravemente ferido na manhã desta quarta-feira, dia 25, após se envolver em um acidente de trânsito com um caminhão-tanque, na MS-145, na cidade de Angélica.

A colisão aconteceu após o condutor da caminhonete perder o controle da direção. Primeiramente, ele saiu da pista, adentrou em uma área de pastagem e, ao retornar à rodovia, colidiu com o caminhão. Ambos veículos estavam em direções opostas no momento do acidente.

Segundo o site Ivinotícias, com o impacto, o motorista da Hilux ficou desacordado e foi retirado do veículo por pessoas que passavam pelo local e encaminhado para o Hospital Municipal de Angélica. Na unidade hospitalar, foi diagnosticado com suspeita de traumatismo cranioencefálico e hemorragia interna.

Ainda na caminhonete havia um passageiro, que sofreu lesões leves e permaneceu no local, onde recebeu atendimentos. Já o caminhoneiro, nada sofreu em relação ao impacto sofrido.

A ocorrência foi atendida pelo Batalhão de Polícia Militar Rodoviária e registrada como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. As causas que levaram ao acidente serão investigadas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Duas pessoas são baleadas após briga por aluguel no São Conrado
Polícia
Duas pessoas são baleadas após briga por aluguel no São Conrado
Viatura PCMS -
Polícia
Corpos encontrados em dias diferentes no Inferninho são identificados pela polícia
Bombonato morreu com um tiro na boca
Polícia
Polícia prende suspeito de homicídio após apresentação em delegacia de Rio Verde
Imagem Ilustrativa
Polícia
Mulher fica com rosto desfigurado após ser agredida pelo companheiro em Água Clara
O corpo foi achado na tarde de ontem
Polícia
Corpo carbonizado é encontrado dentro de caminhonete incendiada na fronteira
O caso acotneceu na noite de ontem
Polícia
Motociclista morre ao bater em carro em Itaquiraí
O caso foi registrado na tarde de ontem
Polícia
Jovem é preso por mostrar pênis para crianças em Dourados
Carro foi apreendido durante abordagem
Polícia
Mulher é flagrada com carro adulterado e acaba presa em Ponta Porã
Polícia Civil e Perícia no local do crime
Polícia
Bernal diz que acionou a Justiça para anular leilão de imóvel antes de assassinato
Defesa de Bernal deve ingressar com habeas corpus
Polícia
Alcides Bernal tem prisão preventiva decretada pela justiça em Campo Grande

Mais Lidas

Movimentação policial na frente da antiga casa do Bernal
Polícia
AGORA: Alcides Bernal mata servidor em briga por antiga casa em Campo Grande
Após assassinato, Bernal passará a noite no Presídio Militar de Campo Grande
Polícia
Após assassinato, Bernal passará a noite no Presídio Militar de Campo Grande
Roberto Mazzini é servidor estadual
Polícia
Servidor tinha notificação para Bernal desocupar casa em Campo Grande
PM foi acionada para o local | Imagem ilustrativa
Polícia
Corpo é encontrado com marcas de tiro próximo ao Inferninho