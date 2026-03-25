Motorista de Hilux fica em estado grave em acidente com caminhão-tanque na MS-145

O motorista de uma caminhonete Toyota Hilux, que não teve o nome divulgado, ficou gravemente ferido na manhã desta quarta-feira, dia 25, após se envolver em um acidente de trânsito com um caminhão-tanque, na MS-145, na cidade de Angélica.

A colisão aconteceu após o condutor da caminhonete perder o controle da direção. Primeiramente, ele saiu da pista, adentrou em uma área de pastagem e, ao retornar à rodovia, colidiu com o caminhão. Ambos veículos estavam em direções opostas no momento do acidente.

Segundo o site Ivinotícias, com o impacto, o motorista da Hilux ficou desacordado e foi retirado do veículo por pessoas que passavam pelo local e encaminhado para o Hospital Municipal de Angélica. Na unidade hospitalar, foi diagnosticado com suspeita de traumatismo cranioencefálico e hemorragia interna.

Ainda na caminhonete havia um passageiro, que sofreu lesões leves e permaneceu no local, onde recebeu atendimentos. Já o caminhoneiro, nada sofreu em relação ao impacto sofrido.

A ocorrência foi atendida pelo Batalhão de Polícia Militar Rodoviária e registrada como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. As causas que levaram ao acidente serão investigadas.

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