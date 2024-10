Motorista é indiciado por homicídio após causar acidente que matou adolescentes

O motorista Eduardo Farias, de 22 anos, foi indiciado por duplo homicídio simples com dolo eventual após bater o carro que conduzia e as adolescentes Bianca Inácio Gomes dos Santos, de 16 anos, e Ketullin Antunes de Oliveira, de 14 anos, morrerem no dia 22 de setembro, na BR-158, em Brasilândia.

Conforme as informações do site Cenário MS, as investigações feitas pela Polícia Civil de Brasilândia foram finalizadas durante a terça-feira (1°). O laudo pericial, o motorista conduzia o veículo em alta velocidade no momento da colisão, o que causou o afundamento craniano das vítimas devido à força do impacto.

Além disso, o que agravou ainda mais a situação foi o fato de as adolescentes estarem sem cinto de segurança. Mesmo alcoolizado, após a ingestão de uma grande quantidade de cerveja, Eduardo não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.

A equipe de investigação, ao apurar os fatos, identificou o estabelecimento em Panorama-SP onde o condutor e as vítimas consumiram as bebidas. Testemunhas, incluindo o proprietário e uma funcionária, confirmaram o consumo excessivo de álcool por parte do motorista.

Fora as acusações que envolvem o acidente, Eduardo também foi indiciado por fornecer bebidas alcoólicas às vítimas, uma vez que elas não tinham idade para beber. O passageiro do carro, identificado apenas como Evandro, de 20 anos, também foi indiciado por fornecer bebidas alcoólicas às adolescentes.

A Polícia Civil informou que o inquérito será encaminhado ao Poder Judiciário, e que Eduardo permanece preso preventivamente, aguardando as próximas etapas do processo.

