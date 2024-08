Motorista é jogado a 20 metros de carro durante capotamento em Itaporã

Walter Silvestre de Oliveira, de 35 anos, morreu ao ser jogado para fora do carro que conduzia durante um capotamento na MS-156, em Itaporã. O caso aconteceu durante as primeiras horas da manhã deste sábado (31).

Conforme as informações do site Itaporã News, a vítima estava passando por uma curva, conhecida como ‘Curva do Alho’, quando acabou perdendo o controle de direção do Ford Fiesta que conduzia.

Por conta disso, o carro capotou várias vezes. Durante o capotamento, Walter foi jogado a 20 metros do veículo, enquanto o motor parou a cerca de 8 metros do Fiesta.

Apesar de as equipes de socorro terem sido acionadas, Walter faleceu ainda no local do acidente. Equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais sobre o caso.

