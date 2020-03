Motorista fica com o cÃ©rebro exposto apÃ³s colidir com Ã´nibus em rodovia

Sarah Chaves, com informações do Pantaneiro

O motorista Gilson Santos da Silva, 31 anos, morreu na madrugada deste domingo (15), em um acidente na BR-262 em Miranda.



O acidente envolveu um carro e um ônibus Andorinha, que fazia a linha Campo Grande-Corumbá. Ninguém que estava no ônibus ficou ferido.



Segundo o site O Pantaneiro, as informações são de que o ônibus bateu de frente com o carro e com o impacto, o ônibus foi arremessado para fora da pista e ficou pendurado em uma árvore.



Os passageiros precisaram ser retirados pelo pára-brisas. O motorista do carro teve uma fratura no crânio e teve a massa encefálica exposta. Ele morreu na hora.





