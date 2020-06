Mulher ataca marido por causa de programa de “Testemunhas de Jeová”

Um casal foi para na delegacia após a mulher ter agredido o marido após um desentendimento, ela chegou a jogar uma cadeira e tentar ataca-lo com uma garrafa. O caso aconteceu nesta terça-feira (2), em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o dissentimento começou por conta de um programa televisivo que o marido estava assistindo, sobre Testemunhas de Jeová, que não teria agradado a esposa.

Com isso os dois começaram a discutir e a mulher começou a agredir o marido, de acordo com a vítima, foram desferidos tapas, uma cadeira de metal foi lançada e uma garrafa tentou ser usada como objeto para a agressão.

A autora dos fatos admitiu a polícia ter agredido o marido e também informou que ele não teria revidado, ela também revelou que tem problemas com o esposo desde o inicio do casamento por conta de traumas gerados ao ser obrigada a “fazer coisas que não queria, relacionadas a sexo”, como dito pela própria autora no registro.

Os dois foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil e o caso foi registrado como vias de fato.

