Mulher cai em golpe de falso seguro e perde mais de R$ 2 mil

Uma mulher, 51 anos, perdeu R$ 2.032,00 ao cair em um golpe de empréstimo consignado após ver um anuncio na internet nesta quarta-feira (3), em Campo Grande.

De acordo com o registro policial, a vítima teria visto um anúncio na internet sobre empréstimos consignados, ela entrou em contato com a empresa para conseguir um empréstimo de R$ 10.000,00.

Ela relatou que chegou a ser realizada uma simulação de para pagamento em 24 vezes no valor de R$ 450,00. A representante da empresa informou que para a confirmação do valor seria necessário que a vítima depositasse R$ 2.032,00, referente a um seguro obrigatório.

O depósito foi feito em três transferências, para uma conta no nome de Maria Rodrigues. A primeira de R$835,00, a segunda no valor de R$597,00 e outra no valor de R$600,00.

Após a realização das transações, a vítima não recebeu valor solicitado no empréstimo, as agências que os três valores do suposto seguro foram depositados, são duas de Campo Grande e uma de São Paulo.

O caso foi registrado como estelionato e será investigado pela Polícia Civil.

