Homem “some” com carro emprestado e dona o encontra em pátio de garagem

Uma mulher encontrou seu carro no pátio de uma garagem de Campo Grande, nesta quarta-feira (3). Ela havia emprestado o veículo para um homem que “sumiu” com o veículo.

De acordo com o registro policial, a vítima alega ter emprestado seu carro para um homem há alguns dias, ainda no mês de maio, ela tentou entrar em contato com o autor, mas sem sucesso.

A vítima informou que procurou a empresa responsável pelo monitoramento do veículo, para saber onde estava, e surpreendeu-se ao encontra-lo no pátio de uma garagem de veículos na Avenida Salgado Filho.

Um funcionário da garagem não estava deixando que a mulher retirasse o veículo do local, então a Polícia Militar foi acionada e os fatos foram relatados. O carro foi removido com a ajuda de uma guincho porque não estava funcionando.

O funcionário disse que o carro havia sido deixado na garagem como penhora, mas não deu mais detalhes, pois não era o dono do estabelecimento.

