Homem mente identidade para ser internado e é preso após receber alta

Saiba Mais Polícia Com moto em movimento, jovem é abordado e depois roubado

Após ser internado na Santa Casa de Campo Grande por conta de uma úlcera, André Luiz Rosa, 47 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira (3), por falsidade ideológica ao usar o nome de outra pessoa enquanto estava internado. Ele mentiu a identidade, pois era fugitivo da justiça.

De acordo com o registro policial, uma equipe da Polícia Militar foi até o hospital porque uma pessoa teria se sido internada utilizando um nome falso. Durante a entrevista com o paciente, ele entrou em contradição e acabou relevando que seu verdadeiro nome André Luiz Rosa.

Após confessar o crime, ele informou que teria se internado com a identidade do patrão, pois estava evadido da justiça, com isso ele foi detido e encaminhado para a delegacia.

De acordo com a assessoria da Santa Casa, André deu entrada no hospital há um mês devido a uma úlcera, ele teve que passar por uma cirurgia e ficou internado até ontem (3), quando recebeu alta e foi preso.

Saiba Mais Polícia Com moto em movimento, jovem é abordado e depois roubado

Deixe seu Comentário

Leia Também