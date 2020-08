Mulher desaparecida há 10 dias é achada enterrada na casa do ex-companheiro

Priscilla Porangaba, com informações do A Tribuna

A Polícia Civil localizou o corpo da auxiliar de limpeza, Rosana Fernandes da Silva, de 32 anos, em Guarujá, no litoral de São Paulo. Rosana, que estava desaparecida desde o dia 14 de agosto, foi encontrada enterrada no quintal da casa de seu ex-companheiro, que foi preso na cena do crime, na noite desta segunda-feira (24).

Investigação que corre pela Delegacia de Polícia de Investigações sobre Homicídios (Deic) de Santos apurou um elo que ligava Rosana ao seu ex-companheiro, pai dos dois filhos da auxiliar de limpeza. O casal estava separado desde janeiro deste ano.

Ao chegar na casa do suspeito, localizado na Rua Cataguá, no bairro Jardim Virginia, os policiais localizaram o corpo de Rosana enterrado no quintal do imóvel. A polícia solicitou a presença de equipes do Corpo de Bombeiros de Guarujá para fazer a remoção do corpo.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Praia Grande, onde foi reconhecido por familiares de Rosana. O suspeito foi levado para a Delegacia e, durante depoimento, confirmou que matou e enterrou o corpo da auxiliar no quintal de sua propriedade.

Mesmo ocorrendo em Guarujá, o caso segue sob as investigações do Deic, em Santos.

