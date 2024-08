Mulher é agredida com golpes de capacete em Aquidauana

Uma jovem, de 20 anos, foi socorrida após ser agredida com golpes de capacete na madrugada de terça-feira (20), na Rua Antônio Campelo, no bairro da Exposição, em Aquidauana.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site A Princesinha News, a vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, sendo levada para o hospital da cidade com um corte profundo na região do supercílio direito.

Apesar de estar consciente e orientada, a mulher não teria passado detalhes a respeito do caso. A Polícia Milita e Polícia Civil foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais para identificar o agressor.

