Mulher é agredida com tapas e socos por morador de rua em Campo Grande

Uma mulher de 35 anos foi agredida na manhã desta terça-feira (17) no bairro Jardim Jacy, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 9h para atender a denúncia de agressão na Rua Europa. No local, a vítima relatou que estava na esquina de sua residência quando foi abordada por um homem em situação de rua, conhecido como “Corcoran”, que passou a agredi-la com socos e tapas, além de arremessar uma pedra em sua direção.

Ainda conforme o registro policial, populares conseguiram conter o suspeito por alguns instantes, mas ele fugiu antes da chegada da viatura. Os policiais realizaram buscas na região e localizaram o homem, de 44 anos, na Vila Piratininga. Ele foi reconhecido pela vítima.

Durante a abordagem, segundo a polícia, o suspeito teria resistido às ordens da equipe, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo. A vítima apresentava lesão no pé esquerdo e informou que desejava representar criminalmente contra o agressor.

Ambos foram encaminhados à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados como lesão corporal.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também