Mulher Ã© ameaÃ§ada pelo vizinho apÃ³s instalar cÃ¢meras de seguranÃ§a em casa no Noroeste

Uma mulher de 53 anos procurou a polícia após ser ameaçada na manhã de sexta-feira (20), no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que o caso tem relação com um desentendimento anterior entre o padrasto dela e um vizinho, que já havia sido registrado na delegacia anteriormente.

Após o conflito, a família decidiu instalar câmeras de monitoramento na parte da frente e nos fundos da residência.

Segundo o relato, ao sair de casa para ir ao trabalho, a mulher foi abordada pelo vizinho, um homem de 46 anos, que chegou ao local em uma motocicleta. Ele teria feito ameaças, dizendo que, caso as câmeras não fossem retiradas, iria danificá-las.

Diante da situação, a vítima procurou a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol para registrar o caso como ameaça e deve ser investigado.

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