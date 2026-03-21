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PolÃ­cia

Mulher Ã© ameaÃ§ada pelo vizinho apÃ³s instalar cÃ¢meras de seguranÃ§a em casa no Noroeste

A confusÃ£o entre a famÃ­lia e o suspeito teria comeÃ§ado hÃ¡ algum tempo

21 marÃ§o 2026 - 15h31Brenda Assis     atualizado em 21/03/2026 Ã s 15h59
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo GrandeO caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande   (Brenda Assis)

Uma mulher de 53 anos procurou a polícia após ser ameaçada na manhã de sexta-feira (20), no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que o caso tem relação com um desentendimento anterior entre o padrasto dela e um vizinho, que já havia sido registrado na delegacia anteriormente.

Após o conflito, a família decidiu instalar câmeras de monitoramento na parte da frente e nos fundos da residência.

Segundo o relato, ao sair de casa para ir ao trabalho, a mulher foi abordada pelo vizinho, um homem de 46 anos, que chegou ao local em uma motocicleta. Ele teria feito ameaças, dizendo que, caso as câmeras não fossem retiradas, iria danificá-las.

Diante da situação, a vítima procurou a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol para registrar o caso como ameaça e deve ser investigado.

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