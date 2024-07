Mulher é denunciada por suspeita de tentar 'roubar' terreno de idoso na Capital

Uma mulher, identificada apenas como Josinei, foi denunciada por suspeita de estar explorando e se aproveitando das condições de saúde de um idoso, de 88 anos, para ficar com o terreno dele. O caso foi registrado nesta quarta-feira (17), na região da Vila Nasser, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, o caso foi registrado pela mulher responsável por cuidar do idoso. Ela detalhou que o homem era funcionário e morou com a família dela por muitos anos. Por conta disso, ele ganhou um terreno dos patrões.

Pelo que dá a entender no registro policial, nada chegou a ser construído no espaço. Porém, há cerca de 15 dias, Josinei apareceu e começou a construir no terreno, alegando que o idoso havia doado parte da área para ela.

A testemunha detalhou ainda que a vítima não está bem de saúde, devido isso, ela acredita que a autora está se aproveitando das condições do idoso para tentar ficar com o terreno.

Diante dos fatos, o caso foi registrado como apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

