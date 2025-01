Mulher é esfaqueada mais de 10 vezes por antiga desafeta no Jardim Carioca

Mulher, de 26 anos, foi ferida com mais de 10 facadas pela antiga desafeta nas primeiras horas do ano novo. O fato aconteceu por volta das 00h40, enquanto a vítima seguia para uma conveniência, no Jardim Carioca, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a jovem estava acompanhada de uma amiga e ambas foram até o estabelecimento comercial comprar água, quando a desafeta apareceu com mais duas amigas.

Duas amigas da suspeita seguraram a vítima, enquanto a agressora passou a desferir vários golpes de faca direcionados a cabeça da jovem. No entanto, os golpes também atingiram os braços, pernas e mãos. As principais facadas foram na perna da vítima.

Pessoas que estavam presente na conveniência separaram a briga e as três meninas que participaram do ato fugiram em direção a um condomínio existente.

O namorado da jovem socorreu a vítima até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Mônica e depois ela foi transferida para a Santa Casa. No hospital, a Polícia Militar conversou com a vítima e ela explicou que o ato pode ter sido cometido após antigas desavenças.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

