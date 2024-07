Mulher é espancada pelo namorado ao tomar o celular das mãos dele durante conversa

Uma mulher, de 28 anos, foi agredida com socos após pegar o celular do companheiro, em uma tentativa de conversa entre os dois. O caso aconteceu em Bataguassu, durante a noite de terça-feira (30).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima contou para a Polícia Militar que o casal está junto há 9 meses, porém ontem ela estava tentando alinhar algumas coisas no relacionamento, mantendo uma conversa com o companheiro.

No entanto, ele estava distraído no celular, atrapalhando a conversa. Por isso, a mulher pegou o celular do companheiro, que não gostou da atitude, ficou irritado e agrediu a vítima com socos.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Bataguassu como vias de fato e violência doméstica.

