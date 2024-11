Mulher é morta a pauladas e facadas pelo ex em Naviraí

Sueli Maria foi morta a pauladas e facadas durante a madrugada deste domingo (17), na rua Tim Maia, no Jardim Paraíso, em Naviraí. O autor, ex-marido da vítima, foi linchado por familiares dela antes de ser preso.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Panorama do MS, o homem não aceitava o fim do relacionamento com a vítima. Depois de cometer o crime, ele foi embora para casa e ficou no local, esperando ser descoberto.

Vizinhos, que ouviram os gritos da vítima, apontaram o homem como suspeito. Diante da revolta popular, ele foi espancado com pauladas e pedradas na cabeça até desmaiar. Acreditando que ele estava morto, os agressores saíram so local.

No entanto, o Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o autor, o encaminhando para o Hospital de Naviraí. O caso já começou a ser investigado pela Polícia Civil e pela Delegacia da Mulher com o registro de feminicídio.

